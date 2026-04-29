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Hépatite : malgré des progrès réels, l’éliminer d’ici 2030 est loin d’être gagné

Depuis 2015, la lutte contre l’hépatite progresse et commence à porter ses fruits. Toutefois, sans une accélération urgente de la prévention, du dépistage et des traitements à l’échelle mondiale, son élimination d’ici 2030 restera hors d’atteinte, alerte l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).


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© Nations Unies -
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