Diagnostic préimplantatoire et anomalies chromosomiques : les enjeux scientifiques et éthiques du DPI-A
par Valérie Depadt, Maître de conférences en droit, Université Sorbonne Paris Nord
Marjolaine Willems, Généticienne clinique, Université de Montpellier
Le dépistage préimplantatoire permet de détecter des anomalies chromosomiques dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation. En France, son emploi est très encadré, mais certains appellent à des évolutions.
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- mercredi 29 avril 2026