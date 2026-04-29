Drones, robots, IA : la technologie suffit-elle à préparer la guerre du futur ?
par Nicolas Minvielle, Docteur en économie, spécialiste des questions d’innovation et de défense, Audencia
Marie Roussie, Docteur en science de gestion, spécialisée en prospective, Université Paris Dauphine – PSL
Drones, IA, armes hypersoniques : la guerre du futur est souvent pensée par la technologie. Une vision partielle qui masque les dynamiques prépondérantes des conflits de demain.
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- mercredi 29 avril 2026