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Observatoire des droits humains

Des virus hors-norme qui orchestrent la vie aux pôles

par Thomas M.Pitot, Chercheur Postdoctoral, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Catherine Girard, Professeure-Chercheure en microbiologie, Université Laval
Longtemps ignorés en raison de leur taille, les virus géants redéfinissent aujourd’hui les frontières de la microbiologie. Au cœur des écosystèmes arctiques, ils ne sont pas de simples parasites, mais de véritables chefs d’orchestre de la vie microbienne et des cycles élémentaires planétaires.

Des géants longtemps passés inaperçus


Les virus constituent des acteurs majeurs du fonctionnement des écosystèmes, où ils influencent profondément la dynamique des communautés…La Conversation


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