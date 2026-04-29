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Un projet controversé de réserve militaire au Burkina Faso

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des soldats burkinabè patrouillaient à bord d'un pick-up sur la route reliant la ville de Dori au camp de réfugiés de Goudebo, au Burkina Faso, le 3 février 2020. © 2020 Olympia de Maismont/AFP via Getty Images Le Conseil des ministres du Burkina Faso a adopté le 24 avril un avant-projet de loi visant à créer une réserve militaire de 100 000 personnes d'ici fin 2026. Le ministre de la Défense, Célestin Simporé, a présenté cette mesure comme un moyen de mobiliser rapidement les citoyens pour répondre aux menaces sécuritaires et « d'inscrire la Défense patriotique dans…


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© Human Rights Watch -
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