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Arabie saoudite : Suspendre les exécutions imminentes de migrants éthiopiens

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des migrants éthiopiens marchaient le long d'une autoroute à la périphérie de Sanaa, au Yémen, le 23 août 2023, en direction de la province de Saada dans le nord, dans l’espoir d’y traverser la frontière et d’entrer en Arabie saoudite. De nombreux migrants éthiopiens fuyant la violence dans leur pays cherchent à obtenir l'asile dans les États du golfe Persique. © 2023 Mohammed Hamoud/Getty Images (Beyrouth) – Au moins 65 migrants éthiopiens risquent d’être exécutés prochainement en Arabie saoudite pour des infractions liées à la drogue, a déclaré aujourd’hui…


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© Human Rights Watch -
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