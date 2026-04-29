Russie. Le Réseau LGBT russe est qualifié d’« extrémiste » tandis que la répression se durcit contre les droits des personnes LGBTI

par Amnesty International

Un tribunal de la deuxième plus grande ville de Russie a décidé de qualifier l’ONG Réseau LGBT russe d’« organisation extrémiste » et d’interdire ses activités sur tout le territoire national, ce qui ne fera qu’accentuer la marginalisation des personnes LGBTI et de leurs droits fondamentaux, a déclaré Amnesty International le 27 avril 2026. Le tribunal municipal de […] The post Russie. Le Réseau LGBT russe est qualifié d’« extrémiste » tandis que la répression se durcit contre les droits des personnes LGBTI appeared first on Amnesty International. ]]>



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