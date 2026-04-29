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UE. Appel urgent lancé en faveur d’une loi européenne sur le viol fondée sur le principe « Oui, c’est oui » à la suite du vote du Parlement européen

par Amnesty International
En réaction au vote du Parlement européen sur un rapport réclamant une nouvelle fois une définition du viol fondée sur le consentement au niveau de l’Union européenne, Dinushika Dissanayake, directrice régionale ajointe pour l’Europe à Amnesty International, a déclaré : « Amnesty International salue le rapport du Parlement européen qui lance un nouvel appel sans équivoque en […] The post UE. Appel urgent lancé en faveur d’une loi européenne sur le viol fondée sur le principe « Oui, c’est oui » à la suite du vote du Parlement européen appeared first on Amnesty International. ]]>


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