Amnesty International présente un rapport alarmant sur la situation du logement en milieu autochtone et appelle Ottawa à assumer ses responsabilités.

par Amnesty International

Montréal, le 29 avril 2026- Amnistie internationale dévoile aujourd’hui les résultats de deux ans de recherche sur la situation du logement en milieu autochtone. Le rapport intitulé Crise du logement en milieu autochtone au Canada : iniquité et discrimination. L’exemple de Manawan, fait état d’une crise du logement alarmante, qui exige une réponse immédiate. Selon […] The post Amnesty International présente un rapport alarmant sur la situation du logement en milieu autochtone et appelle Ottawa à assumer ses responsabilités. appeared first on Amnesty International. ]]>



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