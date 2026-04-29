Moyen-Orient. Les dirigeant·e·s mondiaux doivent accorder une place centrale à la protection des civil·e·s et s’entendre sur un cessez-le-feu durable

par Amnesty International

Les cessez-le-feu fragiles et temporaires entre les États-Unis et l’Iran, ainsi qu’entre Israël et le Liban, doivent céder la place à un cessez-le-feu régional durable et exhaustif, qui couvre tous les pays touchés par le conflit, afin d’éviter aux civil·e·s de nouvelles graves souffrances et d’ouvrir la voie à la justice, au respect du droit […] The post Moyen-Orient. Les dirigeant·e·s mondiaux doivent accorder une place centrale à la protection des civil·e·s et s’entendre sur un cessez-le-feu durable appeared first on Amnesty International. ]]>



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