Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Lessive : Peut-on passer de 50 à 5 ingrédients et toujours avoir un linge propre ?

par Véronique Sadtler, Professeure, Université de Lorraine
Les formulations actuelles de lessive mobilisent souvent plus de 30 ingrédients, pourtant certaines marques proposent une liste plus réduite. Peut-on simplifier sans perdre en efficacité ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Lessive : Peut-on passer de 50 à 5 ingrédients et toujours avoir un linge propre ?
~ Masques à lumière rouge : que dit la science de leur efficacité ?
~ Une anomalie au LHC laisse entrevoir une percée majeure en physique des particules
~ Double fonction des séquences d’ADN : une nouvelle étude démontre que certaines sont à la fois codantes et régulatrices
~ Protection de l’enfance : les jeunes peuvent-ils vraiment participer aux décisions qui les concernent ?
~ Comment « Twin Peaks » a transformé les séries télévisées
~ Comment se forment les gouttes de pluie ?
~ Les touristes courent vers la campagne et boudent les villes depuis la pandémie de Covid-19. En faites-vous partie ?
~ Photos, jeux vidéo, musique : ces compétences numériques que les enfants développent avant même d’apprendre à lire
~ Amélioration, même modeste, du sommeil, de l’activité physique, de l’alimentation et espérance de vie en bonne santé
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter