Une anomalie au LHC laisse entrevoir une percée majeure en physique des particules
par William Barter, UKRI Future Leaders Fellow, School of Physics and Astronomy, University of Edinburgh
Mark Smith, Research Fellow in Collider Physics, Faculty of Natural Sciences, Imperial College London
Des résultats obtenus au Large Hadron Collider, ou LHC, le grand collisionneur de hadrons du Cern, pourraient remettre en cause le modèle standard, pilier de la physique des particules depuis un demi-siècle.
Sommes-nous sur le point de détecter des signes d’une physique encore inconnue ? C’est ce que semblent suggérer les résultats récents des recherches que nous menons au grand collisionneur de hadrons du Cern (Large Hadron Collider ou LHC).
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- mercredi 29 avril 2026