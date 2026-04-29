Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Une anomalie au LHC laisse entrevoir une percée majeure en physique des particules

par William Barter, UKRI Future Leaders Fellow, School of Physics and Astronomy, University of Edinburgh
Mark Smith, Research Fellow in Collider Physics, Faculty of Natural Sciences, Imperial College London
Des résultats obtenus au Large Hadron Collider, ou LHC, le grand collisionneur de hadrons du Cern, pourraient remettre en cause le modèle standard, pilier de la physique des particules depuis un demi-siècle.

Sommes-nous sur le point de détecter des signes d’une physique encore inconnue ? C’est ce que semblent suggérer les résultats récents des recherches que nous menons au grand collisionneur de hadrons du Cern (Large Hadron Collider ou LHC).


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Lessive : Peut-on passer de 50 à 5 ingrédients et toujours avoir un linge propre ?
~ Lessive : Peut-on passer de 50 à 5 ingrédients et toujours avoir un linge propre ?
~ Masques à lumière rouge : que dit la science de leur efficacité ?
~ Double fonction des séquences d’ADN : une nouvelle étude démontre que certaines sont à la fois codantes et régulatrices
~ Protection de l’enfance : les jeunes peuvent-ils vraiment participer aux décisions qui les concernent ?
~ Comment « Twin Peaks » a transformé les séries télévisées
~ Comment se forment les gouttes de pluie ?
~ Les touristes courent vers la campagne et boudent les villes depuis la pandémie de Covid-19. En faites-vous partie ?
~ Photos, jeux vidéo, musique : ces compétences numériques que les enfants développent avant même d’apprendre à lire
~ Amélioration, même modeste, du sommeil, de l’activité physique, de l’alimentation et espérance de vie en bonne santé
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter