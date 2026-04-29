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Double fonction des séquences d’ADN : une nouvelle étude démontre que certaines sont à la fois codantes et régulatrices

par Benoit Ballester, Chercheur en Bioinformatique à l’Inserm, Unité Inserm 1090 TAGC, Théories et Approches de la Complexité Génomique, Aix-Marseille Université, Marseille., Aix-Marseille Université (AMU)
Pendant longtemps on a pensé qu’une séquence d’ADN ne pouvait être que régulatrice ou codante. Pourtant, une nouvelle étude montre que certaines d’entre elles ont ces deux rôles.La Conversation


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