Israël : Un plan financerait des crimes de guerre au Golan, territoire occupé en Syrie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des bulldozers défrichaient un terrain lors de travaux de construction dans la colonie de Katzrin, sur le plateau du Golan en Syrie, le 17 décembre 2024 ; ce territoire est occupé par par Israël depuis 1967. © 2024 Jalaa Marey/AFP via Getty Images (Beyrouth) – Le gouvernement israélien a approuvé un plan quinquennal allouant 334 millions de dollars à la réinstallation de milliers de civils israéliens vers le plateau du Golan, situé en Syrie et occupé par Israël, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Cette décision, adoptée par le cabinet israélien le…



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