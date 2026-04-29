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La faim ravage le Soudan du Sud, 700.000 enfants en danger de mort

Près de 7,8 millions de personnes au Soudan du Sud, soit la moitié de la population, font face à une insécurité alimentaire aiguë sévère. Parmi elles, 2,2 millions d’enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont près de 700.000 risquent une forme sévère potentiellement mortelle d’ici la fin du mois de juillet, ont averti mardi des agences des Nations Unies. 


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© Nations Unies -
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