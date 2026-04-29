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Darfour : 20 ans après un tollé mondial, une nouvelle génération d'enfants face à une « violence effroyable »

Vingt ans après avoir bouleversé le monde, le Darfour replonge dans un engrenage de violences, de faim et de déplacements massifs. Dans un nouveau rapport, l’UNICEF alerte sur une crise qui frappe de plein fouet les enfants et déplore un conflit désormais marqué par une attention et une aide internationales en net recul.


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