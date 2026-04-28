Une visite historique à Paris : la Papouasie-Nouvelle-Guinée, acteur clé du jeu sécuritaire en Océanie
par Elise Barandon, Doctorante en science politique, co-éditrice au Rubicon, Université Paris-Panthéon-Assas
La visite de James Marape, le premier ministre papouan-néo-guinéen, à Paris en mai 2026, marquée par la signature d’accords de sécurité et l’ouverture d’une ambassade, illustre le rapprochement stratégique, dans un contexte de recomposition géopolitique du Pacifique, de la France et de cet État océanien membre du Commonwealth et troisième territoire insulaire le plus grand du monde.
La visite du premier ministre papouan-néo-guinéen James Marape à Paris, prévue mi-mai 2026, pourrait passer inaperçue. Or, à Port Moresby comme à Paris, cet évènement n’a rien d’anodin :…
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- mardi 28 avril 2026