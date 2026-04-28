Comment généraliser l’agroécologie ?
par Julia Le Noë, Chargé de recherches en Sciences de l'Environnement, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Gilles Billen, Directeur de recherche CNRS émérite, biogéochimie territoriale, Sorbonne Université
Josette Garnier, Directrice de recherche CNRS, Systèmes agri-hydro-alimentaires, Sorbonne Université
Peut-on généraliser l’agroécologie sans perdre en productivité ? Des travaux menés depuis plus de dix ans permettent de répondre par l’affirmative. Voici comment.
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- mardi 28 avril 2026