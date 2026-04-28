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Observatoire des droits humains

Un argument économique en faveur des règles budgétaires

par François Langot, Professeur d'économie, Directeur adjoint de l'i-MIP (PSE-CEPREMAP), Le Mans Université
Jean-Olivier Hairault, Professeur d'économie et Directeur Scientifique de l'Observatoire Macro du Cepremap, Paris School of Economics – École d'économie de Paris
Un des avantages des règles budgétaires est qu’elles informent les agents économiques du secteur privé. Ménages et entreprises peuvent alors adapter leurs comportements plutôt que de sombrer dans un attentisme stérile.La Conversation


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