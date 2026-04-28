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Observatoire des droits humains

Comment « Twin Peaks » a transformé les séries télévisées

par Mehdi Achouche, Maître de conférences en cinéma anglophone et études américaines, Université Sorbonne Paris Nord
La série mythique de David Lynch a transformé en profondeur le soap opera et influencé durablement les séries télévisées, de « X Files » à « Severance ».La Conversation


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