Comment se forment les gouttes de pluie ?

par Auguste Gires, Ingénieur en chef des Eaux, Ponts et Forêts, chercheur au laboratoire Hydrology, Meteorology and Complexity (HM&Co), École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)

Eleonora Dallan, Ingénieure en environnement et enseignante-chercheuse au département TESAF (Terre, Environnement, Agriculture et Forêts), University of Padua