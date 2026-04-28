Comment se forment les gouttes de pluie ?
par Auguste Gires, Ingénieur en chef des Eaux, Ponts et Forêts, chercheur au laboratoire Hydrology, Meteorology and Complexity (HM&Co), École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)
Eleonora Dallan, Ingénieure en environnement et enseignante-chercheuse au département TESAF (Terre, Environnement, Agriculture et Forêts), University of Padua
La pluie est un phénomène très courant, mais finalement peu connu. Extrait d’un ouvrage récent pour commencer à mieux la connaître.
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- mardi 28 avril 2026