Photos, jeux vidéo, musique : ces compétences numériques que les enfants développent avant même d’apprendre à lire

par Nathalie Chapon, Professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)

Annie Lasne, Maîtresse de conférences en sociologie de l'éducation, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)