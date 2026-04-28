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Observatoire des droits humains

Photos, jeux vidéo, musique : ces compétences numériques que les enfants développent avant même d’apprendre à lire

par Nathalie Chapon, Professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
Annie Lasne, Maîtresse de conférences en sociologie de l'éducation, Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)
On discute beaucoup des effets des écrans sur la santé des enfants. Mais que sait-on des compétences numériques réelles des tout-petits ?La Conversation


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