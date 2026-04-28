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Pourquoi l’attaque contre Donald Trump est le reflet d’une violence endémique aux États-Unis

par James Piazza, Liberal Arts Professor of Political Science, Penn State
La dimension morale de la polarisation politique aux États-Unis, où chaque camp considère l’autre comme immoral, contribue à attiser des attaques telles que celle dont Trump a été victime au Washington Hilton.La Conversation


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