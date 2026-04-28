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Les baobabs de Madagascar renferment 700 ans de secrets climatiques : ce qu’ils révèlent

par Estelle Razanatsoa, Junior Research Fellow, University of Cape Town
Lindsey Gillson, Associate Professor Plant conservation unit, University of Cape Town
Malika Virah-Sawmy, Visiting Scientist, Humboldt University of Berlin
Madagascar abrite sept espèces de baobabs, dont six ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète. Bon nombre de ces arbres ont plus de 1 000 ans. Ces arbres millénaires sont devenus les symboles mêmes de Madagascar. Ils constituent également une mine d’informations pour la science du climat.

Imaginez ces arbres comme des classeurs contenant l’histoire du climat. Chaque année, lorsqu’un arbre grandit, il forme un nouvel anneau, et à l’intérieur de cet anneau se trouvent des empreintes chimiques qui révèlent la quantité de pluie tombée cette année-là.

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