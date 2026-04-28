L’Afghanistan risque de perdre 25.000 enseignantes et soignantes d’ici 2030

Les restrictions imposées à l’éducation des filles et à l’emploi des femmes en Afghanistan pourraient entraîner une pénurie de plus de 25.000 enseignantes et professionnelles de santé d’ici 2030, a averti mardi le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).



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