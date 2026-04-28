EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur Gaza et la Cisjordanie

Le Conseil de sécurité fait le point, ce mardi, sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, dans un contexte de fortes tensions régionales. La couverture des discussions en direct est assurée par l'équipe de la Section de la Couverture des réunions des Nations Unies.



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