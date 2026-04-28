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Pourquoi est-il déconseillé de boire de l’alcool quand on prend des médicaments ?

par Mickael Naassila, Professeur de physiologie, Directeur du Groupe de Recherche sur l'Alcool & les Pharmacodépendances GRAP - INSERM UMR 1247, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Camille André, Assistante hospitalo-universitaire, CHU de Rennes, Institut de Recherches en Santé-Environnement-Travail - IRSET - UMR Inserm 1085
Naouras Bouajila, Chargée d'études, Société française d'alcoologie et d’addictologie - Doctorante, Groupe de Recherche sur l’Alcool & les Pharmacodépendances, UMR-S INSERM 1247, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Lorsqu’il vous remet vos médicaments, votre pharmacien vous parle probablement peu d’alcool… Pourtant, sa consommation peut modifier leurs effets, les rendant moins efficaces ou plus toxiques.La Conversation


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