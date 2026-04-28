Pourquoi est-il déconseillé de boire de l’alcool quand on prend des médicaments ?

par Mickael Naassila, Professeur de physiologie, Directeur du Groupe de Recherche sur l'Alcool & les Pharmacodépendances GRAP - INSERM UMR 1247, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)

Camille André, Assistante hospitalo-universitaire, CHU de Rennes, Institut de Recherches en Santé-Environnement-Travail - IRSET - UMR Inserm 1085

Naouras Bouajila, Chargée d'études, Société française d'alcoologie et d’addictologie - Doctorante, Groupe de Recherche sur l’Alcool & les Pharmacodépendances, UMR-S INSERM 1247, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)