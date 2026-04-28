Moyen-Orient : l’ONU exhorte les belligérants à rouvrir le détroit d’Ormuz

Devant le Conseil de sécurité, le Secrétaire général de l’ONU a mis en garde, lundi, contre une détérioration alarmante de la sécurité maritime mondiale, qualifiant la situation actuelle de « test pour l’ordre international », dans le contexte de la guerre qui oppose l’Iran et les Etats-Unis.



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