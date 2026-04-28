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Au Liban, une trêve vacillante sur fond de frappes et de destructions

Le cessez-le-feu récemment prolongé entre Israël et le Liban restait fragile lundi alors que la violence persistait, des décès et des blessures parmi les civils ayant été signalés lors de frappes israéliennes au cours du week-end.


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