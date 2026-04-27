PEQ : Québec solidaire demande la réouverture du PEQ avant la reprise des travaux parlementaires

Montréal, le 26 avril 2026 — Québec solidaire presse le nouveau ministre de l’Immigration, François Bonnardel, de respecter l’engagement de son gouvernement et de réouvrir le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) avant le 5 mai prochain, date de reprise des travaux à l’Assemblée nationale.

« Ça fait des mois que des personnes qualifiées, francophones, intégrées partout au Québec et indispensables à nos milieux de travail vivent dans l’angoisse la plus totale. Pendant que le gouvernement tarde à agir, des gens sont littéralement à quelques jours de devoir quitter le Québec. M. Bonnardel doit cesser d’entretenir le flou et annoncer la réouverture du PEQ avant le 5 mai. Chaque jour de plus plonge d’autres personnes dans l’incertitude et nous rapproche de départs aussi cruels qu’absurdes. », déclare Guillaume Cliche-Rivard, leader parlementaire de Québec solidaire.

Christine Fréchette a promis la réouverture du PEQ le 10 février dernier. Elle est maintenant Première ministre, pourtant le Québec attend toujours. Sur le terrain, les impacts de cette attente se font durement sentir.

« Je suis arrivé au Québec en faisant de grands sacrifices. J’ai quitté mes parents, mes amis, mon foyer, mon travail. Mon épouse et moi vivons au Saguenay, et nous parlons français. Pourtant, mon permis de travail expire dans les prochains jours et je ne sais toujours pas si je pourrai rester. Je me suis conformé à toutes les nouvelles exigences, j’ai fait tout ce qu’on m’a demandé, et aujourd’hui, je suis dans l’incertitude totale. Si j’avais su que le gouvernement pouvait renier sa parole, je n’aurais jamais pris le risque de bouleverser ainsi toute ma vie. », a expliqué Karim, un travailleur temporaire originaire de la Tunisie qui travaille au sein de la DPJ à Chicoutimi.

« J’étais éducatrice à l’enfance en Algérie. À l’appel du Québec, j’ai pris la décision de venir m’installer avec ma famille ici. Après 29 mois auprès des enfants du Québec, nos espoirs de devenir résidents permanents se sont anéantis avec l’abolition du PEQ. Nous avons tout sacrifié pour bâtir une vie ici et nous nous retrouvons aujourd’hui plongés dans une profonde incertitude et une grande angoisse. Cette situation a des conséquences extrêmement préoccupantes sur mes enfants. Leur état psychologique s’est fortement détérioré. Le climat familial est devenu très difficile. » témoigne Fadila, éducatrice à l’enfance dans une garderie de la rive-sud de Montréal.

Québec solidaire demande au ministre de l’Immigration d’agir sans délai pour éviter des départs forcés, absurdes et dommageables pour le Québec. En rappel, Québec solidaire revendique le retour du PEQ depuis la première heure et a déposé une pétition signée par des milliers de Québécois et de Québécoises à cet effet l’hiver dernier.

« On ne peut pas dire “on en prend moins, mais on en prend soin” et, en même temps, laisser des gens intégrés tomber dans un vide administratif. Il est encore temps de corriger le tir, mais ça prend une décision politique claire et immédiate », ajoute Andrés Fontecilla, responsable solidaire en immigration.