Sociétés militaires privées : l’ONU alerte sur un vide juridique et des abus croissants

A l’ouverture d'une session du Groupe de travail intergouvernemental sur les sociétés militaires et de sécurité privées à Genève, le chef des droits de l’homme de l’ONU a souligné la multiplication des conflits violents dans le monde et le rôle croissant des sociétés militaires privées.



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