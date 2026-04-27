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Armes nucléaires : le chef de l’ONU dénonce une amnésie collective dangereuse

À l’ouverture de la onzième Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), lundi à New York, le Secrétaire général de l’ONU a lancé un avertissement solennel : le monde fait face à un retour inquiétant des menaces nucléaires, sur fond d’« amnésie collective ».


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© Nations Unies -
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