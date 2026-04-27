Mali : l’ONU sonne l’alarme après des attaques coordonnées

Plusieurs villes maliennes, dont la capitale Bamako, ont été attaquées quasi simultanément ce samedi par des djijhadistes et des indépendantistes. Le Secrétaire général des Nations Unies a condamné fermement ces actes de violence et appelé à une réponse internationale coordonnée face à la menace terroriste au Sahel.



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