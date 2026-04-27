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La crise d’Ormuz révèle les vulnérabilités du transport maritime mondial

Le blocage de navires dans le détroit d’Ormuz, sur fond de conflit entre les États-Unis et l’Iran, a fait des marins un « levier dans les différends géopolitiques », selon le chef de l’Organisation maritime internationale (OMI).


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