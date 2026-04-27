Les sociétés militaires privées : un cadre fragmenté qui fragilise le droit international en zone de guerre

A l’ouverture d'une session du Groupe de travail intergouvernemental sur les sociétés militaires et de sécurité privées à Genève, le chef des droits de l’homme de l’ONU a souligné la multiplication des conflits violents dans le monde et le rôle croissant des sociétés militaires privées.



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