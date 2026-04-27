EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la sécurité maritime

Le Conseil de sécurité se réunit, ce lundi matin, pour débattre de la sûreté et de la protection des voies navigables dans le domaine maritime, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. La couverture des discussions en direct est assurée par l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



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