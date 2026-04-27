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« Dégoogliser » l’éducation ? Le modèle alternatif de PeerTube

par Laurent Tessier, Professeur de sociologie, Institut catholique de Paris (ICP)
Si les outils des Gafam sont très présents sur les ordinateurs des élèves et de leurs professeurs, des solutions libres sont développées dans l’éducation nationale. Quelques exemples.La Conversation


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