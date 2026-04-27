Inclusion scolaire : des enseignants engagés, mais confrontés aux limites du terrain
par Marie-Pier Duchaine, Professeure, département Éducation, Université TÉLUQ
Line Massé, Professeure titulaire
Nancy Gaudreau, Professeure titulaire et directrice de l'UMR Synergia, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval
Plusieurs enseignants doutent de la faisabilité de l’inclusion scolaire, mais se disent prêts à adapter leurs pratiques. Comment soutenir cet engagement ?
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- lundi 27 avril 2026