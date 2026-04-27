Le looksmaxxing est plus qu’un culte de l’apparence : il fait écho aux discours masculinistes
par Océane Corbin, PhD Student and research coordinator, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Tristan Boursier, Docteur en Science politique, Sciences Po ; Université du Québec en Outaouais (UQO)
Au-delà de culte de l’apparence physique, le looksmaxxing est le symptôme d’un phénomène plus large : la montée des discours antiféministes, en ligne comme hors ligne.
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- lundi 27 avril 2026