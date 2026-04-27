Coupe du monde 2026 : Le tournoi débutera dans un climat de peur

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président américain, Donald Trump, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, sur scène lors du tirage au sort officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Kennedy Center à Washington, le 5 décembre 2025. © 2025 Tasos Katopodis-FIFA via Getty Images (Berlin) – La Coupe du monde masculine de football de 2026 se déroulera dans un contexte marqué par des pratiques abusives en matière d’immigration aux États-Unis, de nouvelles menaces pesant sur la liberté de la presse, la discrimination, ainsi que le non-respect par la FIFA et les villes hôtes de leurs…



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