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Les restrictions imposées par les talibans hantent les Afghanes en dehors du pays

par Human Rights Watch
Click to expand Image La présentatrice de télévision Khatereh Ahmadi, portant un voile qui lui couvre le visage, lit les informations à Kaboul, en Afghanistan, le 22 mai 2022. © 2022 Ebrahim Noroozi/AP Photo Alors que je correspondais avec un journaliste local en Afghanistan au sujet d’un rapport récent dont j'étais l'auteure, j’ai reçu une demande choquante : « Pourrions-nous avoir un commentaire vidéo sur votre nouveau rapport — non pas de votre part, mais de la part d’un homme de Human Rights Watch ? »J’ai relu le message avec colère. Bien que je sois l’auteure du rapport en tant…


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© Human Rights Watch -
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