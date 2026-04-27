« Source »: la méthode des armées françaises pour faire de l’incertitude une opportunité
par Marie Roussie, Docteur en science de gestion, spécialisée en prospective, Université Paris Dauphine – PSL
Nicolas Minvielle, Docteur en économie, spécialiste des questions d’innovation et de défense, Audencia
Et si la stratégie ne consistait plus seulement à lire un environnement, mais à en concevoir activement les dynamiques ? La méthode « Source » propose une posture nouvelle en ce sens.
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- lundi 27 avril 2026