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Observatoire des droits humains

Diversité-équité-inclusion : pas de jackpot immédiat pour les entreprises

par Salomée Ruel, Professeur, Pôle Léonard de Vinci
Les politiques de diversité sont efficientes dans certains contextes. Il importe de bien les définir avant de décider de les arrêter ou de les relancer.La Conversation


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