Influence des collègues : obtenir un crédit dépend-il uniquement des échanges avec son banquier ?
par Sarah Maire, Assistant Professor in Accounting and Control, Ph.D., IÉSEG School of Management
Aurore Burietz, Professeur de Finance, LEM-CNRS 9221, IÉSEG School of Management
Jérémie Bertrand, Professeur de finance, IESEG School of Management et LEM-CNRS 9221, IÉSEG School of Management, IÉSEG School of Management
Le taux auquel est attribué un crédit à une entreprise dépend de facteurs qualitatifs. Qui sont les chargés de clientèle les plus influençables ?
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- lundi 27 avril 2026