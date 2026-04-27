Influence des collègues : obtenir un crédit dépend-il uniquement des échanges avec son banquier ?

par Sarah Maire, Assistant Professor in Accounting and Control, Ph.D., IÉSEG School of Management

Aurore Burietz, Professeur de Finance, LEM-CNRS 9221, IÉSEG School of Management

Jérémie Bertrand, Professeur de finance, IESEG School of Management et LEM-CNRS 9221, IÉSEG School of Management, IÉSEG School of Management