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Observatoire des droits humains

Le paradoxe des jeux vidéo : entre glorification de la violence et émergence d’une conscience morale

par Emmanuel Petit, Professeur de sciences économiques, Université de Bordeaux
Au-delà des polémiques autour de la potentielle glorification de la violence, le jeu vidéo, en fonction de sa conception, peut susciter des émotions complexes et une vraie réflexion morale.La Conversation


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