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Pourquoi évaluer l’efficacité des aires protégées est plus difficile qu’il n’y paraît

par Paul Rouveyrol, Ecologue, expert en évaluation des politiques d'aires protégées, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Il ne suffit pas de créer des aires protégées : encore faut-il s’assurer qu’elles ont un effet positif sur la biodiversité. Comment réaliser ce suivi ? Les difficultés sont d’ordre méthodologique : comment avoir la certitude que ce que l’on observe est bien, et seulement, lié à la création de l’aire protégée ? Et comment pallier l’absence de données de suivi plusieurs décennies en arrière ? Éléments de réponse.

Dès 2020, la France s’est engagée au niveau international à couvrir 30 %…La Conversation


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