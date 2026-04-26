Enseigner la géopolitique par le jeu : quel intérêt pédagogique ?
par David Moroz, Associate professor, EM Normandie
Sarah Alves, Enseignant chercheur en ressources humaines, EM Normandie
Peut-on apprendre la géopolitique en jouant aux Lego ? Une expérimentation menée auprès d’étudiants d’une école de management explore la piste de l’utilisation de la méthode Lego Serious Play pour enseigner cette discipline.
Les tensions et conflits géopolitiques occupent une place centrale dans notre société. Une pleine compréhension des mécanismes qui les sous-tendent est une nécessité pour les décideurs politiques et économiques, mais aussi pour les citoyens, en leur qualité d’électeurs comme de consommateurs. Y parvenir n’est cependant pas chose aisée, principalement…
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- dimanche 26 avril 2026