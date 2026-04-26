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Observatoire des droits humains

L’IA va-t-elle tuer la notion de création culturelle ?

par Alain Busson, Professeur émérite ( Docteur ès Sciences Economiques), HEC Paris Business School
Les industries culturelles ont connu deux révolutions : celle du numérique puis celle de l’intelligence artificielle. Le support physique est devenu quasiment obsolète, et le droit d’auteur est en péril.La Conversation


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