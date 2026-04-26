Tchernobyl : 40 ans après, l’ONU appelle à ne jamais relâcher la vigilance nucléaire

Quarante ans après la catastrophe de Tchernobyl, les Nations Unies ont appelé, vendredi, à renforcer la coopération internationale et à placer la sûreté nucléaire au cœur de toutes les décisions, dans un contexte mondial marqué par les tensions géopolitiques.



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