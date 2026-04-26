Liban–Israël : l’ONU salue la prolongation de la trêve

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a salué vendredi la prolongation de trois semaines de la trêve entre le Liban et Israël, destinée à favoriser le dialogue, et a rendu hommage au rôle des États-Unis dans cet accord.



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